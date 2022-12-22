Компания "Azpetrol" избрана "Сетью автозаправочных станций года" (ФОТО)

21 декабря "Caspian Energy Club" организовал церемонию вручения VII Международной премии "Caspian Business Award 2022".

Номинанты Международной премии "Caspian Business Award 2022" были определены по результатам опроса руководителей компаний, являющихся членами “Caspian Energy Club”. В результате опроса победителем в номинации "Сеть автозаправочных станций года" была избрана компания "Azpetrol".

В церемонии презентации приняли участие руководители и представители государственных структур, компаний - членов “Caspian Energy Club”.

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