Рейтинг азербайджанских телеканалов со следующего года в свободном доступе - Исмет Саттаров

БАКУ /Trend/ - Опубликован предварительный рейтинг азербайджанских телевизионных каналов.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

Он отметил, что численность зрителей отечественных телеканалов в текущем году составила 5 миллионов 251 тысяч человек.

"Среднее время просмотра составило 4 часа. А турецкие каналы посмотрели 3 миллиона 500 тысяч человек. Средняя продолжительность просмотра составила 2 часа. Количество зрителей российских каналов составило 1 миллион 550 тысяч, а средняя продолжительность сеанса равна 30 минутам. 25 процентов населения получали информацию из других платформ".

Председатель совета отметил, что иногда в социальных сетях высказываются мнения, что местные каналы не смотрят.

"Однако крупная и дорогостоящая реклама демонстрируется именно на телевидении.

С начала следующего года рейтинг каналов будет публиковаться на сайте Совета. Каждый пользователь получит доступ к текущему рейтингу популярности телеканалов", - отметил он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)