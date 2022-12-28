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Сын шехида Отечественной войны стал чемпионом Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 28 декабря 2022 15:55 (UTC +04:00)
Сын шехида Отечественной войны стал чемпионом Азербайджана (ФОТО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Шахин Хуршудов, сын шехида Отечественной войны Назира Хуршудова, стал чемпионом Азербайджана в соревнованиях по капоэйре.

Об этом в среду Trend сообщили в федерации капоэйры Азербайджана.

Согласно сообщению, завершилось Первенство Республики по капоэйре, посвященное 15-летию Федерации.

"Около 200 подростков из различных клубов продемонстрировали свои навыки на соревнованиях, организованных Федерацией капоэйры и Министерством молодежи и спорта Азербайджана. В первенстве спортсменов в возрастной категории 13-15 лет Шахин Хуршудов превзошел всех своих соперников и стал чемпионом Азербайджана. Юный чемпион является сыном младшего сержанта Назира Хуршудова, героически сражавшегося в 44-дневной Отечественной войне и ставшего шехидом.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Сын шехида Отечественной войны стал чемпионом Азербайджана (ФОТО)
Сын шехида Отечественной войны стал чемпионом Азербайджана (ФОТО)
Сын шехида Отечественной войны стал чемпионом Азербайджана (ФОТО)
Сын шехида Отечественной войны стал чемпионом Азербайджана (ФОТО)
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