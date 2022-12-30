ЗАО "Бакинский метрополитен" о возможности строительства линии метро до Хырдалана

БАКУ /Trend/ - Строительство линии метро до Хырдалана не актуально.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов на церемонии презентации новых поездов.

Он отметил, что главным приоритетом в решении транспортных вопросов в целом является не строительство где-то станций метро, а именно интеграция транспорта, и обеспечение удобного перехода с одного транспорта на другой.

" В нашей стране метро является внутригородским транспортом. Правда, в мировой практике есть примеры прокладки линии метро до окрестностей городов. Хырдалан, Сумгайыт являются крупными городами. Но для Баку этот вопрос сейчас не актуален", - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)