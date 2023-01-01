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Столица Азербайджана встретила 2023 год грандиозным салютом (ФОТО)

Общество Материалы 1 января 2023 00:07 (UTC +04:00)
Столица Азербайджана встретила 2023 год грандиозным салютом (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ с большой радостью и оптимизмом встретил 2023 год. Об этом свидетельствует грандиозный салют и большое число людей в первые минуты нового года в Национальном приморском парке.

Как сообщает Trend, за праздничным салютом, организованным Исполнительной властью города Баку в Приморском национальном парке в ночь с 31 декабря на 1 января по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, наблюдали десятки тысяч человек.

Отметим, что по случаю Нового года Национальный приморский парк, другие парки и центральные улицы столицы празднично украшены, установлены ёлки, другие новогодние атрибуты и символы, фигуры сказочных героев, в различных местах открыты праздничные ярмарки.

Жители и гости города на улицах и площадях города поздравляют друг друга с Новым годом, любуются праздничным обликом города.

Наш народ встретил Новый год с новыми желаниями и победами.
Пусть Новый год будет успешным!

Столица Азербайджана встретила 2023 год грандиозным салютом (ФОТО)
Столица Азербайджана встретила 2023 год грандиозным салютом (ФОТО)
Столица Азербайджана встретила 2023 год грандиозным салютом (ФОТО)
Столица Азербайджана встретила 2023 год грандиозным салютом (ФОТО)
Столица Азербайджана встретила 2023 год грандиозным салютом (ФОТО)
Столица Азербайджана встретила 2023 год грандиозным салютом (ФОТО)
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