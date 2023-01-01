Столица Азербайджана встретила 2023 год грандиозным салютом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ с большой радостью и оптимизмом встретил 2023 год. Об этом свидетельствует грандиозный салют и большое число людей в первые минуты нового года в Национальном приморском парке.

Как сообщает Trend, за праздничным салютом, организованным Исполнительной властью города Баку в Приморском национальном парке в ночь с 31 декабря на 1 января по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, наблюдали десятки тысяч человек.

Отметим, что по случаю Нового года Национальный приморский парк, другие парки и центральные улицы столицы празднично украшены, установлены ёлки, другие новогодние атрибуты и символы, фигуры сказочных героев, в различных местах открыты праздничные ярмарки.

Жители и гости города на улицах и площадях города поздравляют друг друга с Новым годом, любуются праздничным обликом города.

Наш народ встретил Новый год с новыми желаниями и победами.

Пусть Новый год будет успешным!