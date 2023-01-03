Завтра в Баку будет до 15 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, южный ветер сменится вечером северо-западным ветром.

Как сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7º, днем - 10-15º тепла, в Баку ночью 5-7º, днем - 13-15º градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 772 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1º градуса мороза до 4º градусов тепла, днем - 10-15º градусов тепла, в горах ночью - 0-5º, днем - 5-10º градусов тепла, местами до 3º мороза.

(Перевод: Нубар Кулузаде)