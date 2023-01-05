Поддержка государством семей шехидов и инвалидов войны в этом году будет увеличена

БАКУ /Trend/ - После 44-дневной Отечественной войны по поручению главы государства продолжается реализация масштабной программы социальной поддержки для семей шехидов и участников войны.

В рамках данного пакета социальной поддержки проводится работа по привлечению членов семей шехидов Отечественной войны и участников войны к активным программам занятости.В послевоенный период были проведены встречи по вопросам занятости с 22 тысячами членов семей шехидов и участников войны, оценены возможности их активной занятости. По результатам этих встреч более 9 000 членов семей шехидов и инвалидов войны были привлечены к программе самозанятости, для них были созданы небольшие семейные хозяйств.

В рамках сотрудничества с соответствующими структурами и программами активной занятости было достигнуто обеспечение постоянной работой более 6 800 человек.

Как заявила в четверг Trend депутат Милли Меджлиса Севиндж Гусейнова, в Азербайджане семьи шехидов и инвалиды войны окружены заботой государства. Государственная поддержка семей шехидов и инвалидов войны охватывает широкий спектр направлений.

"К ним относятся финансовое и социальное обеспечение, психологическая поддержка, реабилитационные услуги, вопросы занятости, улучшение жилищно-бытовых условий и другие направления", - сказала она.

Гусейнова подчеркнула, что одним из важных направлений поддержки семей шехидов и инвалидов войны связано с их трудоустройством, и в связи с этим осуществляются различные программы. Кроме того, проводится "марафон занятости" для семей шехидов и инвалидов войны, к которому уже присоединилось большое количество работодателей, и большое число граждан данной категории уже трудоустроены. Забота и поддержка государства о семьях шехидов и инвалидах и ветеранах войны будет продолжена и в будущем. Шехиды и инвалиды войны пожертвовали своей жизнью и здоровьем, положив конец 30-летней оккупации наших земель и восстановив территориальную целостность Азербайджана. Сегодня и государство, и наш народ с большим вниманием и заботой относятся к семьям шехидов и инвалидам войны, принимаются необходимые меры по решению их проблем. Все это является показателем успешной социальной политики, проводимой в стране, это говорит о том, что члены семей шехидов и инвалиды войны постоянно находятся в центре внимания государства.

Напомним, что в послевоенный период в программу самозанятости были вовлечены более 9 000 членов семей шехидов и инвалидов войны. После Отечественной войны масштабные меры социальной поддержки, осуществляемые Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана в отношении членов семей шехидов и участников войны, охватили более чем 121 000 человек, данной категории граждан было оказано более 257 тысяч услуг.

46 процентов расходов государственного бюджета Азербайджана на 2023 год будут социально ориентированными, что свидетельствует о высоком значении, которое придает государство социальной поддержке населения.

(Перевод: Фидан Мустафаева)