Обнародовано число госпитализированных за время праздничных дней в Баку

БАКУ /Trend/ - В праздничные дни находящаяся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) станция скорой и неотложной медицинской помощи города Баку работала круглосуточно в усиленном режиме.

Как сообщили в четверг Trend в TƏBİB, за период с 31 декабря 2022 по 4 января 2023 года общее число вызовов составило 14 059, число госпитализированных - 1 307.

Наибольшее число вызовов было зафиксировано 1 января (2 867 вызовов, 284 госпитализированных) и 3 января (2 951 вызов, 285 госпитализированных).

Обращения были в основном связаны с повышением артериального давления, кардиологическими проблемами, травмами, диспепсическими расстройствами, респираторными заболеваниями и т. д.

(Перевод: Фидан Мустафаева)