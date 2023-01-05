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В Азербайджане выявлены еще 66 случаев заражения коронавирусом, вылечились 83 человека

Общество Материалы 5 января 2023 19:06 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 66 случаев заражения коронавирусом, вылечились 83 человека

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 66 случаев заражения коронавирусом, 83 человека вылечились, один - скончался, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 826 562 случая заражения коронавирусной инфекцией, 816 232 человека вылечились, 10 009 – скончались, число активных больных составляет 321.

За последние сутки в стране проведены 1 846 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 436 506.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 66 случаев заражения коронавирусом, вылечились 83 человека
В Азербайджане выявлены еще 66 случаев заражения коронавирусом, вылечились 83 человека
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