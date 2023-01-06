Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Жители Нахчыванской Автономной Республики смогут поменять удостоверения личности в Центрах ASAN (Дополнено)

Общество Материалы 6 января 2023 12:49 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:52)

БАКУ /Trend/ - Теперь жители Нахчыванской Автономной Республики, проживающие в Баку и других городах и районах Азербайджана, смогут менять свои удостоверения личности и другие документы в Центрах обслуживания ASAN.

Как сообщает в пятницу Trend, в Центрах ASAN началась выдача удостоверений личности лицам, зарегистрированным в Нахчыване.

Отметим, что до сих пор замена удостоверений личности жителей Нахчыванской Автономной Республики осуществлялся несколько раз в год, только в постоянном представительстве Нахчывана в Баку или в Главном Паспортно-Регистрационном и Миграционном Управлении МВД Нахчыванской Автономной Республики. Это приводило к дополнительным трудностям и потере времени для граждан, желающих поменять свое удостоверение личности или другие документы, срок действия которых истек, были утеряны или пришли в негодность.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости