В Нахчыване будет улучшены процессы организации хозяйственного учета (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Внедрение в Нахчыване документов похозяйственного учета позволит улучшить статистику в этой сфере, а также получить данные из первоисточника для других целей.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня в интервью прессе заместитель председателя Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики Юсиф Юсифов.

Отметим, что сегодня в Нахчыванском Государственном национальном драматическом театре прошло совещание на тему "Учет домашних хозяйств". На совещании приняли участие Полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли, сотрудники отдела территориально-организационных вопросов Администрации Президента, Государственного комитета по статистике Азербайджана, а также руководители и представители центральных и местных органов исполнительной власти Нахчыванской Автономной Республики.

(Перевод: Фидан Мустафаева)