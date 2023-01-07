БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 826 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 519, вторую - 68, три и более - 183, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 56 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 934 743. Первую дозу вакцины получили 5 398 385, вторую - 4 875 899, три и более - 3 395 695, бустерную дозу после положительного результата теста - 264 763 человека.

(Перевод: Нубар Кулузаде)