В связи со снежной погодой посещаемость в бакинских школах снизилась

БАКУ /Trend/ - В связи со снежной погодой в общеобразовательных школах Баку снизилась посещаемость занятий.

Об этом сообщили Trend в понедельник в Управлении образования города Баку.

Было отмечено, что в связи с нестабильными погодными условиями повышено внимание к обеспечению нормальной работы общеобразовательных учреждений столицы. Факторы обеспечения безопасности обучающихся и педагогов, непрерывности образовательного процесса являются приоритетными, и им уделяется особое внимание.

(Перевод: Фидан Мустафаева)