Завтра ожидается снег, дороги покроются льдом

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается снег, который стихнет к вечеру, прогнозируется умеренный северо-восточный ветер.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 1-3 ºС мороза, днем - ближе к 0.

Атмосферное давление составит 785 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80 процентов. На дорогах образуется гололед.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются осадки, снег, местами интенсивный, туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7 ºС мороза, днем - от 3 градусов мороза до 2 ºС тепла, в горах ночью - 18-22, днем - 7-12 ºС мороза.

На дорогах образуется лёд.

(Перевод: Нубар Кулузаде)