Госагентство о текущей ситуации на автодорогах Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана обнародовало состояние автомобильных дорог в связи с нестабильными погодными условиями.

Как сообщили в среду Trend в агентстве, в настоящее время на территории по всей протяженности автомобильной дороги "Zəfər Yolu" идет слабый снег, зафиксирована температура 8-10 ºС мороза. Ведутся работы по очищению дороги от снега с целью предотвращения ее обледенения, обеспечено движение транспортных средств.

В районе автодороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису идет слабый снег, дорога очищена от снега, принимаются соответствующие меры против ее обледенения. По мере подъема на высоту в направлении Омарского перевала фиксируются морозы до 15-20 ºС.

На участке автодороги Баку-Губа идет снег, на территории Губинского и Гусарского районов наблюдаются морозы 5-8 ºС, дороги очищены от снега, принимаются соответствующие меры против ее обледенения. Обеспечено беспрепятственное движение транспортных средств по дороге. В районе села Хыналыг наблюдаются морозы - 14 ºС.

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