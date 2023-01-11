Синоптики обнародовали фактическую погоду в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

По данным Национальной службы гидрометеорологии на 11 января, на территории страны продолжались осадки, шел снег, местами интенсивный, сообщает в среду Trend.

Как сказала директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова, высота снежного покрова составила: в Джалилабаде - 35 см, в Алтыагадже - 31 см, в Лерике - 30 см, в Рваруде - 29 см, в Халтане - 25 см, Кялвязе, Ярдымлы - 22 см, в Губе - 19 см, в Хачмазе - 18 см, в Исмаиллы, Гейтепе - 16 см, в Гахе - 15 см, в Шамахы, Гусаре, Габале - 14 см, в Шабране - 12 см, в Билясуваре, Шеки,Лянкяране - 7 см, в Гобустане, Гаджигабуле, Дашкесане - 6 см, в Гедабее, Агсу, Гейчае, Тертере, Джафархане, Имишли - 3 см, в Агдере, Гейгеле, Барде, Астаре - 2 см, в Джейранчеле, Сабирабаде, Бейлагане, Сальяне, Нафталане, Агдаме - 1 см, Сумгайыте - 10 см, Баку - 8 см, Маштаге, Бина - 4 см, Аляте, Пираллахи - до 1 см.

Новость обновляется