За 20 лет на работу в органы прокуратуры по конкурсу приняты более тысячи человек

БАКУ /Trend/ - В 2002-2022 годах в органы прокуратуры Азербайджана по конкурсу приняты 1151 сотрудников.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил Генеральный прокурор Кямран Алиев на церемонии инаугурации сотрудников, принятых на службу в органы прокуратуры.

Он отметил, что в настоящее время 977 из них работают в органах прокуратуры.

По его словам, в настоящее время средний возраст лиц, сотрудников органов прокуратуры, составляет 43 года.

"124 работника в возрасте 21-25 лет, 254 - в возрасте 26-30 лет, 252 - в возрасте 31-35 лет, 215 - в возрасте 36-40 лет, 111 - в возрасте 41-45 лет, 19 - в возрасте 46-50 лет, 2 - в возрасте 51-55 лет", - добавил Генеральный прокурор.

(Перевод: Нубар Кулузаде)