В Институте языкознания им. Насими создан отдел, изучающий топонимы Западного Азербайджана и Карабаха (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Институте языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана создан отдел, изучающий топонимы Западного Азербайджана и Карабаха.

Как сообщает в среду Trend, отдел будет заниматься вопросами восстановления топонимов Западного Азербайджана и ономастического ландшафта освобожденных от оккупации территорий.

Возглавит отдел ведущий научный сотрудник Института языкознания, доктор философии по филологии, доцент Эльчин Исмаилов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)