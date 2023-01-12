Для школы в селе Аранлы Имишлинского района построят новое здание

БАКУ /Trend/ - 12 января советник министра науки и образования Эльнур Насибов, председатель Общественного совета при министерстве Гюнель Сафарова, представители Саатлинского центра поддержки детей и семьи Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей посетили среднюю школу №1 села Аранлы Имишлинского района.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве науки и образования Азербайджана, указанные должностные лица близко ознакомившиеся с текущими условиями в школе, встретились с коллективом школы и родителями, провели с ними беседу.

Советник министра отметил, что работы по восстановлению или капитальному ремонту школ, находящихся в аварийном состоянии в Мил-Муганском регионе, будут проводиться постоянно. Эльнур Насибов также подчеркнул, что в текущем году начнется проектирование нового учебного корпуса для находящейся в аварийном состоянии средней сельской школы Аранлы №1.

Председатель Общественного совета при Министерстве науки и образования Гюнель Сафарова добавила, что Общественный совет всегда открыт для граждан и что подобные вопросы находятся под особым вниманием.

Затем были заслушаны жалобы и предложения коллектива, а также родителей, отмечено, что будет проведена соответствующая работа по решению этих вопросов.