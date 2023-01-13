Утвержден перечень должностей, дающих право при приеме на госслужбу участвовать только на собеседовании

БАКУ /Trend/ - Утвержден перечень должностей в государственных органах, дающих право лицам при приеме на государственную службу на административную должность участвовать только на этапе собеседования или общего собеседования.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим в пояснительной записке к Постановлению №7 Кабинета министров говорится, что согласно постановлению, лица, проработавшие на должностях, предусмотренных представленным перечнем, в соответствующей области 10 лет подряд, при приеме на государственную службу на административную должность смогут участвовать только на этапе собеседования конкурса, а также в общем собеседовании, проводимом для административных должностей.

В перечне предусмотрены руководящие должности и должности специалистов по соответствующим направлениям.

(Перевод: Фидан Мустафаева)