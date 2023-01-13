В целом повышены социальные пособия и пенсии более 800 тысяч граждан - Анар Керимов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В целом повышены социальные пособия и пенсии более 800 тысяч граждан.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил сегодня на брифинге в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана заместитель министра труда и социальной защиты Анар Керимов в связи с подписанными Президентом Ильхамом Алиевым указами и распоряжениями о повышении размеров пособий и пенсий, а также заработной платы работников ряда организаций.

По его словам, новыми указами и распоряжениями Президента Ильхама Алиева за последние пять лет в нашей стране уже реализован четвертый пакет социальных реформ, предусматривающий очередное повышение заработной платы, пособий и пенсий.

Отметив, что с 1 января 2023 года ежемесячные должностные оклады работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета, были увеличены в среднем на 15 процентов, он также отметил, что новые указы и распоряжения предусматривают дальнейшее увеличение пособий и пенсий.

Керимов сообщил, что с 1 января 2023 года ежемесячная пенсия Президента для семей шехидов увеличена до 600 манатов. Также увеличены пособия и стипендии, для лиц с инвалидностью.

Ежемесячная стипендия Президента лицам, инвалидность которых установлена в связи с войной, событиями 20 января 1990 года, прохождением военной службы, ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС устанавливается в следущем размере:

Лицам с инвалидностью из-за нарушения функций организма на 81-100 процентов назначается пенсия в размере 500 манатов;

Лицам с инвалидностью из-за нарушения функций организма на 61-80 процентов назначается пенсия в размере 400 манатов;

Лицам с инвалидностью из-за нарушения функций организма на 31-60 процентов назначается пенсия в размере 330 манатов;

Также устанавливается размер пособия лицам с ограниченными возможностями здоровья:

Для инвалидов I группы - при утрате 81-100 процентов функций организма - 270 манатов;

Для инвалидов II группы - при утрате 61-80 процентов функций организма - 220 манатов;

Для инвалидов III группы - при утрате 31-60 процентов функций организма - 150 манатов;

Ежемесячная пенсия Президента для лиц с нарушениями зрения в связи с 81-100-процентным нарушением функций организма по общим причинам (I степень) - 300 манатов, для других лиц из этой категории - 200 манатов.

Пенсии лицам, осуществляющим уход за лицами с 81-100-процентным нарушением функций организма или лицами с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет доведены - 100 манатов.

Он также отметил, что назначается единовременное пособие по рождению ребенка в размере 500 манатов, единовременное пособие на погребение в размере 500 манатов, единовременное пособие на лечение пострадавшим в результате радиационной аварии в размере 300 манатов, ежемесячная стипендия Президента для участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг в размере 330 манатов, а также ежемесячная пенсия Президента за ученую степень степень доктора наук в размере 500 манатов, за ученую степень доктора философии в размере 300 манатов и пособие по возрасту в размере 220 манатов.

Кроме того, устанавливается размер персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики в размере 1500 манатов, пособие за потерю кормильца (на каждого члена семьи) в размере до 120 манатов, малообеспеченным семьям с детьми до одного года (получателям адресной социальной помощи) пособие на каждого ребенка в размере 100 манатов, женщинам, имеющим более пяти детей (на каждого ребенка) в размере 105 манатов, за почетное звание "народный" в размере 200 манатов, за почетное звание "заслуженный" в размере 150 манатов.

Было отмечено, что в результате 4 пакетов социальных реформ, реализованных за последние 5 лет, ежемесячная пенсия Президента для семей шехидов увеличилась в 2,5 раза, пособия и стипендии для инвалидов-в среднем - в 3 раза, пособие на ребенка в возрасте до одного года в малообеспеченных семьях - в 2,1 раза, единовременное пособие по случаю рождения ребенка - в 4,6 раза, единовременное пособие на похороны - в 3,4 раза, лицам с инвалидностью (в том числе с нарушением зрения) из-за 81-100-процентного нарушения их функций организма ежемесячная пенсия Президента увеличена в 2 раза, пособие по возрасту - в 3 раза, женщинам, имеющим более пяти детей, - в 3,2 раза, пенсии лицам, осуществляющим уход за лицами с нарушением функций организма или лицами с установленной инвалидностью в возрасте до 18 лет увеличены в 2 раза, пособие по потере главы семьи - на 76,5 процента.

Отметим, что в 2023 году по новому пакету социальных реформ предусмотрено дополнительно 750 миллионов манатов в год на дальнейшее увеличение социальных выплат, охватывающих 1,9 миллиона граждан.

(Перевод: Фидан Мустафаева)