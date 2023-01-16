В Азербайджане обнародованы итоги экзамена по продолжению деятельности на госслужбе (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:05)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты тестового экзамена по продолжению деятельности на административных должностях государственной службы (группа ВВ), проведенного 15 января.

Об этом сообщили в понедельник Trend в ГЭЦ Азербайджана.

Участники экзамена могут ознакомиться с результатами, отправив свой "рабочий номер" на короткий номер 7727 посредством операторов мобильной связи, или же, пройдя по данной ссылке.

В экзамене приняли участие 118 кандидатов.

В подгруппе BB1 успешно сдали экзамен 7 человек, BB2 - 10, BB3 - 19, BB4 - 19, а всего 55 кандидатов.

Лицам, успешно прошедшим тестирование, будет выдан сертификат в соответствии с должностями госслужбы, который действителен в течение пяти лет.

Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться до 17:00 19 января, заполнив электронное заявление, которое будет размещено на сайте ГЭЦ в 10:00 17 января. С 23 января 2023 года ГЭЦ будет проведен посредством телефона апелляционный процесс по рассмотрению заявлений о результатах экзаменов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)