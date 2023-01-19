В «Бакинском доме МСБ» функционирует стол услуг министерства здравоохранения

БАКУ/Trend/ - В «Бакинском доме малого и среднего бизнеса» («Дом МСБ») субъектам предпринимательства предоставляются услуги со стороны структурных подразделений Министерства здравоохранения.

Так, специалисты Министерства здравоохранения оказывают предпринимателям следующие услуги:

- разрешение на ввоз лекарственного средства на территорию Азербайджанской Республики;

- выдача регистрационного удостоверения о государственной регистрации лекарственного средства;

- выдача Свидетельства об освобождении судна от санитарного контроля/Свидетельства о прохождении судном санитарного контроля;

- выдача судового санитарного свидетельства на право плавания (для судов, плавающих во внутренних водах);

- разрешение на ввоз и вывоз наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

- предоставление специального заключения для получения письма-согласия МВД на использование в медицинских целях наркотических средств и психотропных веществ в частном медицинском учреждении;

- выдача заключения для получения специального разрешения МВД на оборот наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих или ядовитых веществ в фармацевтическом и медицинском учреждениях;

- предоставление информации о лекарственных средствах.

Следует отметить, что «Бакинский дом МСБ» (адрес: город Баку, проспект академика Зии Буниятова, 38С, 1969-й квартал) обслуживает предпринимателей с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.