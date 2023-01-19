Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере военного образования (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с ректором Национального университета обороны Министерства обороны генерал-лейтенантом Гейдаром Пириевым находится с визитом в Республике Узбекистан, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В соответствии с программой визита сначала делегация посетила площадь Гейдара Алиева в столице Узбекистана - Ташкенте, были возложены венки и цветы к мемориальному комплексу Общенационального лидера азербайджанского народа.

Затем делегация побывала в Военной академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан, где ознакомилась с инфраструктурой военно-учебного заведения и учебным процессом. Делегации был представлен брифинг об истории создания и основных направлениях деятельности академии.

Генерал-лейтенант Пириев оставил памятную запись в «Книге почетных гостей» академии.

На встрече с руководящим составом военной академии состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в сфере военного образования, подготовки военных кадров и профессорского состава в высших военно-учебных заведениях.

Выступление генерал-лейтенанта Пириева на тему «Предстоящие многочисленные исследования 44-дневной Отечественной войны» было с интересом встречено профессорско-преподавательским составом Академии, заместителями командиров соединений, обучающихся на курсах усовершенствования, и слушателями.

В рамках визита азербайджанская делегация также встретилась с командующим войсками Центрального военного округа генерал-майором Ойбеком Саидовым. На встрече был обсужден ряд вопросов, представляющих интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)