Совет печати Азербайджана прокомментировал изменения в законодательстве о штрафах в отношении субъектов медиа (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Совет печати Азербайджана прокомментировал изменения в законодательстве о штрафах в отношении субъектов медиа.

Как сообщили в четверг Trend в Совете, в проекте изменений в Кодекс об административных правонарушениях, включенных в повестку сегодняшнего заседания парламентского Комитета по правовой политике и государственному строительству, нашли отражение и вопросы, связанные с медиа.

"Прежде всего, остановимся на вопросе опровержения, ответа и исправления. Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штрафы должностных лиц в размере от 300 до 600 манатов, а юридических лиц - от 1000 до 1500 манатов за нарушение правил, установленных законом “О медиа”.

На самом деле, такое положение было и в предыдущем законе ”О средствах массовой информации". Поправка в основном предполагает оптимизацию исполнения нового закона. Мы считаем, что изменение в то же время обуславливает формирование реальной рабочей картины. Обратите внимание, что в этом есть серьезная необходимость. Для обоснования вопроса обратим внимание на несколько моментов.

В целом культура опровержений, исправлений и ответов в наших медиа довольно слаба. Ежедневно влиятельные издания, такие как New York Times, Washington Post, публикуют на своих страницах многочисленные опровержения, размещают материалы, в которых признается право на ответ, однако медиа-органы Азербайджана во многих случаях не делают выводов из рекомендаций по данному вопросу. Порой Совет печати рекомендует органу медиа разместить опровержение. Такая рекомендация вызывает гораздо больше сопротивления и протеста, чем материал, вызвавший справедливое недовольство. Мы считаем, что эффективный механизм реализации закона позволит устранить проблемы в данной сфере, не позволяя отдельным лицам спекулировать в подобных ситуациях.

Следующая предлагаемая поправка в Кодекс об административных правонарушениях связана с ужесточением механизмов недопущения создания препятствий распространению медиа-продукции в установленном законом порядке. Согласно Кодексу за это предусматривается штраф физических лиц на сумму от 200 до 300 манатов.

Отметим, что ранее за препятствие распространению средств массовой информации в установленном законом порядке или установление не предусмотренных законом ограничений на розничную продажу тиража периодического печатного издания, предусматривалось наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 манатов .

Следующее изменение, предложенное в Кодекс об административных правонарушениях, также важно. Речь идет о публикации сведений, указывающих на виновность лица, без вступившего в законную силу решения суда. Выбор верхнего предела суммы штрафа в данной поправке многими расценивается как препятствие для журналистской деятельности. Да, основная сторона, занимающаяся распространением информации, это медиа, журналисты. Однако постановку вопроса, лишь в виде попытки ограничения деятельности журналистов, считаем некорректным.

В целом, на практике мы часто наблюдаем, как отдельные лица, а не только СМИ, распространяют информацию, содержащуюся в судебных разбирательствах, на своих страницах в социальных сетях. То есть в основном это и есть те, кто не придерживается презумпции невиновности - одного из основополагающих принципов судопроизводства, заключающегося в том, что лицо считается невиновным, пока его вина в совершённом преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Во всем мире существует чувствительный подход к презумпции невиновности. Если сравнить, можно заметить, что размеры штрафов за его несоблюдение во многих странах мира значительно выше. Широко распространено даже применение наказаний в виде лишения свободы. В этих случаях за основу берется множество факторов и мотивов. Учитываются различные моменты, начиная от неприкосновенности частной жизни и заканчивая влиянием на решение суда. Основная идея заключается в уважительном отношении к правам и свободам, которыми обладает человек, независимо от совершенного им деяния.

Принимая все это во внимание, считаем, в поправках в Кодекс об административных правонарушениях о размерах штрафов за публикацию (распространение) сведений о виновности лица, без вступившего в законную силу судебного решения, нет никакой чрезвычайной ситуации. Считаем, что это изменение направлено на укрепление, углубление атмосферы ответственности не только в СМИ, но и в обществе в целом", - говорится в сообщении Совета.

В заявлении говорится, что дальнейшие изменения, предложенные в Кодекс об административных правонарушениях, напрямую связаны с журналистской деятельностью. Так, размеры штрафов за незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста повышаются с 300 до 600 манатов.

"Еще один момент связан с игнорированием журналистского запроса и не предоставление ответа на запрос в установленный законом срок. За данное правонарушение установлен шьраф от 300 до 500 манатов.Ранее сумма штрафа за не предоставление ответа на журналистский запрос составлял от 200 до 500 манатов.

Считаем, что эти два изменения также имеют важное значение. Во-первых, повысит ответственность к журналистскому расследованию. А случаев безответственности в данном направлении - реальность.

Второй момент, который следует подчеркнуть, заключается в замене предыдущего термина «продукт СМИ» на «медиа-продукт», что в целом имеет важное значение с точки зрения приведения понятия медиа в соответствие с законом «О медиа», то есть его широкого принятия.

С другой стороны, немаловажно и увеличение суммы штрафа за препятствование распространению медиа-продукции. Считаем, что это также поможет повысить чувство ответственности в данной сфере", - отмечается в заявлении.