В Азербайджане за незаконную охоту задержаны иностранные граждане

БАКУ /Trend/ - В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности Азербайджана, на территории села Хыдырлы Сальянского района были задержаны иностранные граждане, занимавшиеся незаконной охотой.

Как сообщил в четверг Trend представитель Службы Бахруз Мухаммедов, браконьерами были граждане Катара Фахад Зайед Маал Шахваны и Мухаммед Ганим Маал Хаярин.

"По факту браконьерства в их отношении приняты соответствующие меры", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)