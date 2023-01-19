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В Азербайджане за незаконную охоту задержаны иностранные граждане

Общество Материалы 19 января 2023 16:58 (UTC +04:00)
В Азербайджане за незаконную охоту задержаны иностранные граждане

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности Азербайджана, на территории села Хыдырлы Сальянского района были задержаны иностранные граждане, занимавшиеся незаконной охотой.

Как сообщил в четверг Trend представитель Службы Бахруз Мухаммедов, браконьерами были граждане Катара Фахад Зайед Маал Шахваны и Мухаммед Ганим Маал Хаярин.

"По факту браконьерства в их отношении приняты соответствующие меры", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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