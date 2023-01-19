...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Агентство Азербайджана провело вакцинацию диких животных от бешенства (ФОТО) (Дополнено)

Общество Материалы 19 января 2023 18:33 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 18:17)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана совместно с соответствующими структурами осуществило меры по вакцинации диких животных от бешенства.

Об этом в четверг Trend сообщили в Агентстве.

Было отмечено, что вакцинация была проведена на территории Шамахинского, Агсуинского, Исмаиллинского, Габалинского, Огузского, Шекинского, Гахского, Загатальского и Балакенского районов посредством вертолетов с помощью брикетов-приманок в лесных массивах в сельской местности.

Процесс вакцинации проводился с участием специалистов Агентства пищевой безопасности Азербайджана , авиационного отряда МЧС, Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства, Службы охраны биологического разнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов и Института зоологии при министерстве науки и образования Азербайджана.

Агентство пищевой безопасности Азербайджана также подготовило для местного населения информационные плакаты и буклеты о вакцинации диких животных от бешенства.

Отметим, что в мире широко применяется метод вакцинации диких животных от бешенства с помощью брикетов-приманок с привлечением авиации. Этот метод применяется в Азербайджане впервые в Кавказском регионе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости