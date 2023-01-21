Азербайджанские гимнастки завоевали высокие результаты – испанский хореограф (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки завоевали и продолжают завоевывать высокие результаты на мировых спортивных аренах.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала журналистам испанский хореограф Беатрис Брито Агилера, которая проводит в Баку занятия для членов сборной команды Азербайджана по художественной гимнастике разных возрастных групп.

"Грации развивают как техническое мастерство, так и артистизм. Если принимать во внимание фольклор, азербайджанские танцы то все это помогает им выражать себя на гимнастическом ковре. За всеми высокими достижениями и результатами стоит большой, кропотливый труд, который приехав в Баку, я воочию увидела во время работы в тренировочном зале", - отметила испанский хореограф.

Беатрис Брито Агилера подчеркнула, что ее визит в столицу Азербайджана связан с обменом опытом.

"Визит в Баку для меня как сон. На протяжении долгого времени я наблюдала за международными мероприятиями, проводимыми в столице Азербайджана. Приехав сюда увидела прекрасный город и великолепные условия, созданные в Национальной гимнастической арене", - сказала она.

Говоря о юном поколении азербайджанских гимнасток испанский хореограф отметила, что они обладают большим потенциалом.

"Подрастающее поколение азербайджанских гимнасток растет очень сильными. Считаю, что в будущем они добьются больших спортивных успехов", - добавила она.

Отметим, что в Национальной гимнастической арене в Баку, под руководством приглашенной в нашу страну испанского хореографа Беатрис Брито Агилеры, проходят занятия по хореографии. Занятия предназначены для членов сборной команды по художественной гимнастике разных возрастных групп.