Составлен список более 100 тысяч наших соотечественников из Западного Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Составлен список более 100 000 наших соотечественников из Западного Азербайджана, и этот процесс продолжается.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала журналистам руководитель пресс-службы Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфигар.

Она отметила, что процесс переписи выходцев из Западного Азербайджана продолжается. Каждый день 250-300 человек обращаются к нам для регистрации.

Отметив, что первоначально были зарегистрированы наши соотечественники-выходцы с территорий, которые сейчас называется "Арменией", Зульфигар сказала, что наряду с депортированными в 1988-1991 годах, регистрируются и те, кто был вынужден переехать ранее.

Она также подчеркнула, что учеными, специалистами, представителями общественности и зарубежными экспертами были направлены предложения по проекту концепции "Возвращения", и все предложения, отправленные в Общину зарегистрированы и будут приняты к сведению.

Отметим, что Община Западного Азербайджана ранее обратилась к общественности в связи с предложениями по проекту концепции "Возвращения".

В обращении говорится, что "Община Западного Азербайджана" продолжает работу над проектом "Возвращения" - концепции мирного возвращения азербайджанцев, изгнанных с территории Армении, на основании права на возвращение, отраженного в международных конвенциях.

(Перевод: Фидан Мустафаева)