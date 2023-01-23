Состоялось очередное заседание суда по делу экс-министра Салима Муслимова

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Салима Муслимова.

Как сообщает в понедельник Trend, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева адвокат обвиняемого Айхан Рустамзаде попросил у суда отложить на определенное время заседания, так как в связи с личными делами его не будет в Азербайджане в течение двух недель.

Очередное заседание суда назначено на 6 февраля.

Отметим, что Салим Муслимов был арестован в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности. Он привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Азербайджана, в его отношении решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

Позже из-за проблем со здоровьем экс-министр был помещен под домашний арест.

(Перевод: Нубар Кулузаде)