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Управлением Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета было проведено просветительское мероприятие

Общество Материалы 24 января 2023 11:45 (UTC +04:00)
Управлением Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета было проведено просветительское мероприятие

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БАКУ/Trend/ - 23 января 2023 года Управлением Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета в офисе «Службы Восстановления, Строительства и Управления Восточного Зангезурского экономического района №1» ЮЛПП было проведено просветительское мероприятие.

Мероприятие было организовано Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета. Выступивший со вступительным словом начальник отдела Восстановления и Реконструкции «Службы Восстановления, Строительства и Управления Восточного Зангезурского экономического района №1» Ялчин Мамедов поприветствовал участников и отметил, что тема оказания первой медицинской помощи при укусах змей и ядовитых насекомых, в том числе при различных травмах достаточно актуальна. Я.Мамедов выразил удовлетворение сотрудничеством с Управлением Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета и Центральным Таможенным Госпиталем и отметил, что надеется на продолжительность таких просветительских мероприятий.

Далее выступили заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, доцент Исмаил Эфендиев, врач отделения Скорой Медицинской Помощи Центрального Таможенного Госпиталя Джавад Джаббаров и сотрудник Санитарно-Карантинной Службы Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, тренер-инструктор Гусейн Гасымов с докладами по оказанию первой доврачебной медицинской помощи при укусах змей, скорпионов, пауков и насекомых, оказанию первой помощи пострадавшим и проведению сердечно-легочной реанимации.

Во время мероприятия, наряду с теоретической информацией, отрабатывались практические навыки участников. Таким образом, участники мероприятия применили полученные теоретические знания на практике.

В конце мероприятия врачи ответили на вопросы участников и мероприятие завершилось памятным фотографированием.

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