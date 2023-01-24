Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, погода без осадков, днем и ночью в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Как сообщили во вторник Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 1-3 °С, днем - 7-9 °С тепла.

Атмосферное давление составит 775 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха достигнет 65-75 процентов.

В районах Азербайджана прогнозируется погода без осадков, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-3 °С мороза, днем температура прогреется до 8-11 °С.

В горах ночью - 5-10 °С мороза, днем от 0 °С мороза до 5 °С тепла.

В горных районах на дорогах возможно образование гололеда.

(Перевод: Нубар Кулузаде)