Гимнастки из Шамкира и Сумгайыта приехали на учебно-тренировочные сборы в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы юных спортсменок, представительниц художественной гимнастики из Шамкира и Сумгайыта, сообщает в среду Trend.

В сборах участвуют девять спортсменок, представляющих секции по художественной гимнастике, действующие при Доме молодежи в Шамкире и Олимпийском спортивном комплексе Сумгайыта.

Под руководством опытных тренеров юные спортсменки участвуют в занятиях по общей и специальной физической подготовке и тренировках по технике работы с предметами. Наряду с этим, специалисты уделяют внимание совершенствованию программ гимнасток.

По словам Фатимы Гурбановой - тренера по художественной гимнастике в Олимпийском спортивном комплексе Сумгайыта, учебно-тренировочные сборы в Национальной арене гимнастики организованы на высоком уровне.

"В Олимпийском спортивном комплексе Сумгайыта с 2011 года действует секция по художественной гимнастике. На данный момент у нас тренируются около 20 гимнасток. К соревнованиям в текущем году мы усилено готовимся, хотим чтобы команда из Сумгайыта достойно выступала на турнирах и показывала высокие результаты. Учебно-тренировочные сборы имеют большое значение для подготовки юных гимнасток. У них вызывает большой интерес наблюдать за тренировкам членов национальной сборной по художественной гимнастике, это придает им мотивацию и внесет вклад в их будущую спортивную карьеру", - сказала Гурбанова.

Тренер по художественной гимнастике из Шамкира Лейла Лютвинова подчеркнула, что грации из региона тренируются с большим воодушевлением.

"Секция по художественной гимнастике при Доме молодежи в Шамкире действует с 2019 года, сейчас там тренируются 20 юных граций. В Национальной арене гимнастики созданы прекрасные условия для проведения учебно-тренировочных сборов. Наши юные спортсменки тренируются здесь с огромным энтузиазмом. Мы выражаем признательность Федерации гимнастики Азербайджана за эту возможность", - отметила Лютвинова.