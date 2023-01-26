Состоятся обсуждения по восстановлению озера Гаджигабул

БАКУ /Trend/ - Будут проведены встречи по текущей ситуации и восстановлению озера Гаджигабул.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель парламентского комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов.

Он отметил, что озеро высохло, а окрестные территории используются в других целях.

"Уже проведены определенные переговоры с Министерством экологии и природных ресурсов. По данному вопросу будет сформирована рабочая группа и подготовлена техническая справка. Текущий вопрос был включен в рабочий план прошлого года, но так и не нашел своего решения. Поэтому есть необходимость снова обсудить эту тему", - сказал Гурбанов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)