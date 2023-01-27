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В Азербайджане снизилось число суицидов

Общество Материалы 27 января 2023 10:42 (UTC +04:00)
В Азербайджане снизилось число суицидов

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В 2022 году в Азербайджане снизилось число суицидов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Генпрокурор Кямран Алиев.

"По сравнению с 2021 годом зафиксировано снижение числа суицидов, произошедших за отчетный период. Возбуждено 46 уголовных дел о доведении до самоубийства, 6 из них направлены в суды для рассмотрения. В 2021 году направленных в суд дел, связанных с доведением до самоубийства, было меньше", - сказал он.

Отметим, что в Генеральной прокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии, посвященное обсуждению состояния дел, выполненных органами прокуратуры, и предстоящих задач.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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