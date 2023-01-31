В Азербайджане изменена стоимость 31 лекарственного препарата (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с пунктом 7.1 постановления Кабинета Министров Азербайджана от 3 июня 2015 года № 209 "Об утверждении "Порядка регулирования цен на лекарственные средства, прошедшие государственную регистрацию, и осуществления контроля за этими ценами" и пунктом 4.1 "Инструкции о методах расчета цен на лекарственные средства", утвержденной постановлением № 4 Тарифного (Ценового) совета Азербайджанской Республики от 21 июля 2015 года, внесены изменения в стоимость 31 лекарственного препарата, получившего соответствующее заключение министерства здравоохранения Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, данное решение было принято на сегодняшнем заседании Тарифного совета.

Таким образом, с учетом торгового наименования, фармацевтической формы, наименования действующего вещества, дозировки, торговой упаковки, количества, страны-производителя, число лекарственных средств, цены на которые утверждены, составило 13 690, а их полный перечень размещен на официальном сайте Тарифного совета (www.tariff.gov.az) в разделе "Лекарственные средства" (http://tariff.gov.az/documents/DVA.pdf).

Постановление вступает в силу с 3 февраля 2023 года

(Перевод: Фидан Мустафаева)