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Региональный посол Конференции сторон Конвенции об изменении климата обсудил в Азербайджане вопросы экологии

Общество Материалы 2 февраля 2023 15:48 (UTC +04:00)
Региональный посол Конференции сторон Конвенции об изменении климата обсудил в Азербайджане вопросы экологии

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между находящимся в Азербайджане с рабочим визитом региональным послом Конференции сторон Конвенции об изменении климата Дэвидом Мораном и министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

Как сообщает в четверг Trend, на встрече был проведен обмен мнениями по текущим направлениям сотрудничества между двумя странами в сфере охраны окружающей среды, вопросам важности глобальных усилий в области изменения климата, обсуждены перспективы на будущее.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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