В Национальной арене гимнастики проходят сборы юных граций из Шагана и Говсана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку в Национальной арене гимнастики проходят учебно-тренировочные сборы юных граций, воспитанниц секции по художественной гимнастике Олимпийского спортивного комплекса в Шагане и отделения клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан, сообщает в пятницу Trend.

По словам тренера по художественной гимнастике и дисциплине "Гимнастика для всех" в Олимпийском спорткомплексе в Шагане и отделении клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан Айны Мамедовой, в ходе сборов юные гимнастки получают ценные навыки и знания от опытных тренеров.

"В Олимпийском спорткомплексе в Шагане секция по гимнастике начала действовать с 2019 года, а в отделении клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан - с 2018 года. На данный момент в целом в этих отделениях занимаются около 80 спортсменок. Перед соревнованиями мы проводим учебно-тренировочные сборы в Национальной арене гимнастики. Юные грации с огромным воодушевлением посещают тренировки, они получают ценные навыки и знания от опытных тренеров. К предстоящим соревнованиям спортсменки готовятся с большим рвением и отдачей, мы верим, что впереди нас ждут большие достижения. Выражаем признательность Федерации гимнастики Азербайджана за возможность провести сборы в таких прекрасных условиях, созданных здесь для спортсменов", - сказала Мамедова.

Отметим, что под руководством опытных тренеров юные гимнастки участвуют в занятиях по общей и специальной физической подготовке и тренировках по технике работы с предметами. Наряду с этим, специалисты уделяют внимание совершенствованию программ гимнасток.