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В Азербайджане выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом, вылечился 21 человек

Общество Материалы 3 февраля 2023 17:30 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом, вылечился 21 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 24 случая заражения коронавирусом, 21 человек вылечился, 2 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 042 случая заражения коронавирусной инфекцией, 817 760 человек вылечились, 10 094 – скончались, число активных больных составляет 188.

За последние сутки в стране проведены 1 982 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 493 215.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом, вылечился 21 человек
В Азербайджане выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом, вылечился 21 человек
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