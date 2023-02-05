Карабах имеет огромный туристический потенциал – датский путешественник

ЛАЧИН /Trend/ - Карабах имеет огромный туристический потенциал. Об этом, отвечая на вопросы Trend, сказал датский путешественник Магнус Нильсен.

По его словам, одной природы Карабаха достаточно, чтобы путешествовать сюда.

"Вчера, когда я был в Шуше, природа этого места и Джыдыр-Дюзю произвели на меня очень хорошее впечатление. Я слышал о Шуше и раньше, но не ожидал увидеть такое великолепное зрелище. Карабах имеет огромный туристический потенциал. Здесь очень интенсивно ведутся восстановительные и строительные работы. Конечно, я хочу, чтобы люди скорее вернулись на свою родную землю. Также хотел бы приехать сюда снова через 5-10 лет", - сказал он.

Напомним, что 4 февраля этого года началась шестая по счету поездка международной делегации на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.

В ходе поездки путешественники ознакомятся с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с природной красотой Карабахского региона.