Надеюсь, Карабах скоро воссоединится со своими родными жителями - путешественница из Уэльса

ЛАЧИН /Trend/ - Надеюсь, что Карабах скоро воссоединится со своими родными жителями. Об этом сказала путешественница из Уэльса Аманда Дэвис, отвечая на вопросы Trend.

"Наряду с разрушениями, я стала свидетелем масштабных реставрационных и строительных работ, проводимых в Карабахе. С одной стороны, я увидела разрушения, причиненные во время оккупации, а с другой стороны, возрождение собственных земель Азербайджаном. Несмотря на разрушения, природа Карабаха завораживает. Я надеюсь, что Карабах скоро воссоединится со своими родными жителями", - сказала она.

Напомним, что 4 февраля этого года началась шестая по счету поездка международной делегации на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.

В ходе поездки путешественники ознакомятся с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с природной красотой Карабахского региона.