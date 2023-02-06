Утверждения об искусственном происхождении землетрясения в Турции являются ложью - Гурбан Етирмишли

БАКУ /Trend/ - Утверждения об искусственном происхождении землетрясения в Турции являются ложными.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

Он отметил, что землетрясения происходят в результате процессов в недрах земли. Каждый может сказать, что угодно. Но это не искусственно созданный взрыв, а процесс, происходящий в глубине пород.

Напомним, что сегодня в различных районах Турции произошло землетрясение силой 7,4 балла. На данный момент сообщается о более 280 погибших, 2323 человека получили ранения, разрушено более 1700 зданий.

Как уточняет государственное Управление по чрезвычайным ситуациям, землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.