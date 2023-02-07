Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки вакцинировались от COVID-19 298 человек.

Как сообщили Trend во вторник в Оперативном штабе при Кабинете министров, за сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 102, вторую - 106, три и более - 68, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 22 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 944 166. Первую дозу вакцины получили 5 402 808, вторую - 4 877 433, три и более - 3 398 575, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 350 человек.