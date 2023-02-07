SOCAR Türkiye обеспечивает спасательные машины топливом в пострадавшем от землетрясения регионе

БАКУ /Trend/ - SOCAR Türkiye предоставляет бензин и дизельное топливо всем машинам скорой помощи, пожарным машинам, спасательным машинам AFAD и машинам других организаций в пострадавшем от землетрясения регионе Турции.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе SOCAR Türkiye.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 4 544, пострадал 26 721 человек.