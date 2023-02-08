Идет подготовка к отправке очередной помощи в Турцию - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Идет подготовка к отправке очередной помощи в Турцию.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Идет подготовка к отправке следующей помощи. Азербайджан отправляет в Турцию самолеты и спецавтомобили с палатками, постельными комплектами, обогревателями, столами, стулами и другим оборудованием для пострадавших от землетрясения. На данный момент отправлено более 470 спасателей и медиков", - отметил он.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 5 434, пострадал 31 777 человек.