Посол Турции поблагодарил азербайджанскую компанию SilkWay

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Турции Джахит Багчи поблагодарил азербайджанскую компанию «SilkWay».

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом посол написал на своей странице в Twitter.

"Мы хотели бы поблагодарить азербайджанскую авиакомпанию по грузоперевозкам «SilkWay» за большой вклад в доставку гуманитарной помощи в нашу зону землетрясения со всего мира", - написал посол.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.