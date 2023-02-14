Сельджан Махсудова рассказала о целях и задачах на Кубке мира по прыжкам на батуте (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку пройдет Кубок мира по прыжкам на батуте. Азербайджан на соревнованиях представит серебряный призер Кубка мира прошлого года, прошедшего в нашей стране - Сельджан Махсудова, сообщает во вторник Trend.

В интервью пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана Сельджан Махсудова рассказала о том, как проходит подготовка к предстоящему соревнованию.

"Моя цель - завоевать медаль на Кубке мира, который состоится в Баку. Подготовка к соревнованиям идет хорошо. Я пришла в форму после травмы и продолжаю тренироваться. Сделаю все возможное, чтобы показать хороший результат на данных соревнованиях. Отмечу, что выступать в родных стенах очень ответственно", - сказала она.

Сельджан Махсудова также подчеркнула, что ее основная цель на Чемпионате мира, который состоится в конце года, завоевать лицензию на Олимпийские игры 2024 года.

Главный тренер сборной Азербайджана по прыжкам на батуте Владимир Шуликин отметил, что по традиции международные турниры в Баку начинаются с соревнований по прыжкам на батуте.

"Поэтому мы хотим достойно выступить и самое главное – показать новую программу. Кубок мира в Баку не носит лицензионный характер на Олимпийские игры, и наша основная задача успешно показать новую программу Сельджан Махсудовой", - подчеркнул он.

По словам главного тренера сборной Азербайджана по прыжкам на батуте, основная часть соревнований начнётся со второй половины года, в ходе этих соревнований гимнасты будут набирать очки.

"Международная федерация гимнастики пока не назвала, какие Кубки мира будут носить лицензионный характер. Но основная работа начнется со второй половины года. Поэтому у нас есть время подготовиться, обкатать новую комбинацию, которую мы хотим представить", - сказал Шуликин.

По его словам, чтобы завоевать лицензию на Олимпийские игры, нужно войти в число восьми сильнейших спортсменов на Чемпионате мира. Если это не получится, то очки будут набирать по результатам лицензионных Кубков мира.

"2022 год прошел достаточно хорошо. Мы добились результатов на соревнованиях как европейского, так и мирового уровня. Спортсмены достойно выступили. Взяли планку и будем стремиться дальше только повышать количество медалей. Отмечу, что в этом году впервые пройдет юношеский Чемпионат мира. Мы ждем больших результатов от Гусейна Аббасова, Магсуда Махсудова и остальных гимнастов, которые тоже проявили себя в прошлом году", - заключил он.