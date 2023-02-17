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В Азербайджане ужесточаются правила журналистской этики

Общество Материалы 17 февраля 2023 15:17 (UTC +04:00)
В Азербайджане ужесточаются правила журналистской этики

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - За разглашение источника информации в случае недопущения этого законом устанавливается штраф.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно изменениям, за разглашение редакцией субъекта СМИ (ответственного редактора) и журналистами информации в случаях, не допускаемых законом, физические лица будут оштрафованы на сумму от 200 до 300 манатов, должностные лица - от 500 до 700 манатов, юридические лица - от 2000 до 3000 манатов.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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