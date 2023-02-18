Стартовал первый соревновательный день Кубка мира по прыжкам на батуте в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу, 18 февраля, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал первый день соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщает Trend.

В первый соревновательный день пройдут квалификационные выступления в индивидуальной программе и в составе синхронных пар у мужчин и женщин. По итогам сегодняшних соревнований определятся финалисты в индивидуальной программе у женщин, в синхронных прыжках у мужчин и женщин, а также полуфиналисты в индивидуальной программе у мужчин.

Кубок мира по прыжкам на батуте, в котором выступают более 60 гимнастов из 16 стран мира, проходит 18-19 февраля в Баку.

Азербайджан на соревнованиях представляет серебряный призер Кубка мира прошлого года, прошедшего в нашей стране Сельджан Махсудова.

(Фото: Заур Мустафаев)