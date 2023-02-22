В водоемы на освобожденных территориях Азербайджана выпущено около полумиллиона рыб

ЛАЧИН /Trend/ - С прошлого года по настоящее время в водоемы на освобожденных от оккупации территориях выпущено около полумиллиона различных видов рыб.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам представитель министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Эльшад Ахмедов.

По его словам, сегодня 1500 единиц золотистой форели, выращенной на предприятиях министерства экологии и природных ресурсов, выпущено в реку Хакари в Лачинском районе.

"Целью этого является восстановление популяции в естественных водоемах", - сказал Ахмедов.